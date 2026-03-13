Экс-претендент на временный титул UFC в тяжелом весе Сергей Павлович проведет очередной поединок в промоушене против Таллисона Тейшейры.

Сергей Павлович globallookpress.com

Бой пройдет в формате трех раундов на турнире в Китае, в Макао 30 мая. Сергей на данный момент занимает третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.

В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Вальдо Кортес-Акосту. До этого аналогичным образом победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.

Тейшейра сейчас занимает 11-ю строчку в тяжелом дивизионе. В феврале бразилец одолел по очкам Тая Туивасу. Ранее он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Деррика Льюиса.