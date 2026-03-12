Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведет следующий бой в промоушене с Юссефом Залалом.

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

Их поединок возглавит турнир UFC Vegas 116 25 апреля. Бой пройдет в формате пяти раундов в рамках полулегкой весовой категории. Алджамейн сейчас занимает пятое место в рейтинге дивизиона до 66 кг.

В предыдущем поединке он одолел по очкам Брайана Ортегу. До этого аналогичным образом потерпел поражение от российского бойца Мовсара Евлоева.

Залал на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. В последнем бою марокканец одержал победу сабмишеном в первом раунде над экс-претендентом на временный титул Джошем Эмметом.