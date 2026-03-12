Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что в карде Белого дома почти нет сильных американских бойцов за исключением Шона О’Мэлли.

Колби Ковингтон
Колби Ковингтон globallookpress.com

«У них в карде есть Майкл Чендлер, которому уже 40 лет, и Шон О’Мэлли, единственный достойный боец из нашей страны, но, кроме него, кто еще из представляет страну в 250-й день рождения Америки?  Других топовых американских бойцов в карде просто нет.  Похоже, UFC уже все равно.

Они заработали кучу денег со сделки с Paramount и просто радуются.  Что есть, то есть.  Болельщики высказались.  Это прискорбно.  Я считаю, что RAF и то интереснее.  Там будет гораздо больше драйва и экшена.  Я думаю, что у RAF впереди светлое будущее»

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня.  Главным событием вечера станет поединок за титул в легком весе между Джастином Гейджи и Илией Топурией.