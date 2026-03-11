Шестой номер рейтинга легкого веса UFC Пэдди Пимблетт не видит у обладателя титула BMF Чарльза Оливейры шансов против него в борьбе.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Я бы с удовольствием сразился с Чарльзом. Все только и говорят о его борьбе. Все думают, что она на голову выше моей, но я знаю, что это не так. Если бы я дрался с Чарльзом, мы бы, наверное, всю схватку простояли на ногах.

У Чарльза богатый послужной список. Но тот же Макс Холлоуэй никогда ранее не дрался с борцом в легком весе. Его просто таскали весь бой в партере»

Оливейра на UFC 326 одолел Холлоуэя единогласным решением судей в реванше. Пимблетт в своем последнем поединке проиграл по очкам Джастину Гейджи в битве за временный пояс в легком весе.