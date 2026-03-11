Фрэнсис Нганну предлагает Джону Джонсу подраться в лиге MPV после того, как UFC не включил американца в кард Белого дома.

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

«Было очень интересно наблюдать за развитием этой истории с Джонсом. Мне есть что сказать, и, если тебе удастся добиться свободы, дай мне знать. Ты заслужил эти 30 с лишним миллионов долларов после всего, что ты сделал для спорта, и они должны были расстелить перед тобой красную дорожку»

На днях Джонс попросил UFC расторгнуть действующий контракт. Чуть ранее Фрэнсис Нганну покинул лигу PFL и принял предложение промоушена MVP на поединок против Филипа Линса.

Их бой станет со-главным событием вечера на турнире 16 мая. Возглавит ивент поединок Ронды Роузи и Джины Карано. Обе встречи будут транслироваться на платформе Netflix.