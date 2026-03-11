Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски по окончании турнира UFC 326 изменил свой прогноз на потенциальный бой Макса Холлоуэя против Армана Царукяна.
«У Армана будут моменты для тейкдаунов. Его контроль не сравнится с контролем Чарльза, но сможет ли он повалить Макса на пол? Да, я думаю, что сможет.
Мы видели, как хорошо Арман борется. Он сражается с настоящими борцами в RAF, и посмотрите, как он работает. Беру свои слова обратно, я был совершенно не прав»
До поражения Холлоуэя от Оливейры по очкам на UFC 326 австралиец считал Макса фаворитом в противостоянии с Царукяном. Тогда Алекс сказал, что борьба Армана будет неэффективна.