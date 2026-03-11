Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски по окончании турнира UFC 326 изменил свой прогноз на потенциальный бой Макса Холлоуэя против Армана Царукяна.

Александр Волкановски globallookpress.com

«У Армана будут моменты для тейкдаунов. Его контроль не сравнится с контролем Чарльза, но сможет ли он повалить Макса на пол? Да, я думаю, что сможет.

Мы видели, как хорошо Арман борется. Он сражается с настоящими борцами в RAF, и посмотрите, как он работает. Беру свои слова обратно, я был совершенно не прав»

До поражения Холлоуэя от Оливейры по очкам на UFC 326 австралиец считал Макса фаворитом в противостоянии с Царукяном. Тогда Алекс сказал, что борьба Армана будет неэффективна.