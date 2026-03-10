Популярный британский боец ММА Пэдди Пимблетт считает, что у Джастина Гейджи хорошие шансы на победу против чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«У меня есть смутное подозрение, что Гейджи может одержать победу и удивить всех, но, как вы знаете, это кулачный бой. Исход может быть любым, победить может кто угодно, а в Белом доме у него, вероятно, будет больше мотивации.

Он выступает перед своим президентом и своей страной, так что посмотрим, как все сложится, потому что это будет иметь большое значение для всего дивизиона.

Я, конечно, буду следить за ситуацией, но сосредоточусь на том, с кем буду драться следующим. Надеюсь, в ближайшие несколько недель я узнаю, когда состоится мой следующий бой, и, надеюсь, это будет примерно в июне или июле»

Бой Топурии и Гейджи возглавит турнир UFC в Белом доме 14 июня. В предыдущей встрече Джастин одолел Пимблетта по очкам в битве за временный титул в легком весе.