Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что кандидатура Джона Джонса не рассматривалась для боя на турнире в Белом доме.

Джон Джонс globallookpress.com

«О чем я говорил вам, ребята, 100 000 раз, я даже в мыслях не допускал, что Джон Джонс будет драться в Белом доме. Во-первых, я уже говорил вам, почему я бы этого не сделал, а во-вторых, какой-то парень в очках снял на видео, как Джонс говорит о своих проблемах с суставами, и я не знаю, видели ли вы, ребята, тот момент, где он едва мог бежать. Джон Джонс ушел из спорта из-за проблем с тазобедренными суставами. У него артрит, и, судя по всему, врачи говорят, что ему нужно заменить суставы»

Также Дана Уайт анонсировал кард турнира в Белом доме с шестью боями. Главным событием вечера станет титульник в легком весе между Топурией и Гейджи.