Бразильский средневес Кайо Борральо хочет подраться с экс-чемпионом UFC Дрикусом Дю Плесси после победы единогласным решением над Рейнье Де Риддером на минувшем турнире UFC 326.

Кайо Борральо globallookpress.com

«Я хотел нокаутировать Де Риддера, но он такой высокий и неуклюжий. Сейчас время камбэков, и никто не помешает мне заполучить этот пояс! Я знаю, что мой грэпплинг на высоком уровне.

Я здесь, чтобы стать чемпионом. Чувствую, что становлюсь лучше, как человек и как боец. Я доминировал и буду продолжать в том же духе. "Боевые ботаники" вернулись. Дрикус Дю Плесси, где ты, парень? »

Борральо занимает седьмую строчку в рейтинге среднего веса UFC. У Кайо в промоушене 8 побед и одно поражение за 9 поединков.