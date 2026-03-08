Бразильский средневес Кайо Борральо хочет подраться с экс-чемпионом UFC Дрикусом Дю Плесси после победы единогласным решением над Рейнье Де Риддером на минувшем турнире UFC 326.

Кайо Борральо
Кайо Борральо globallookpress.com

«Я хотел нокаутировать Де Риддера, но он такой высокий и неуклюжий.  Сейчас время камбэков, и никто не помешает мне заполучить этот пояс!  Я знаю, что мой грэпплинг на высоком уровне.

Я здесь, чтобы стать чемпионом.  Чувствую, что становлюсь лучше, как человек и как боец.  Я доминировал и буду продолжать в том же духе. "Боевые ботаники" вернулись.  Дрикус Дю Плесси, где ты, парень?  »

Борральо занимает седьмую строчку в рейтинге среднего веса UFC.  У Кайо в промоушене 8 побед и одно поражение за 9 поединков.