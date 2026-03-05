WBC обязал экс-претендента на титул по их версии Уильяма Сепеду провести бой за вакантный пояс чемпиона мира по боксу в легком весе.

Ламонт Роуч (справа) globallookpress.com

Его соперником станет Ламонт Роуч. Боксеры начали вести переговоры о сроках поединка. Напомним, что Уильям в последний раз дрался в июле прошлого года.

Тогда он проиграл единогласным решением судей Шакуру Стивенсону, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. До этого Сепеда шел на серии из 33-х побед кряду.

Роуч в 2025 году дважды подрался вничью. Сначала ему не удалось победить чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса, а затем и Айзека Круза. Всего в активе Ламонта 25 побед, одно поражение и 3 ничьи в карьере.