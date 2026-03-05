Шестой номер рейтинга полулегкого веса UFC Джин Силва проведет реванш против своего недавнего соперника Брайса Митчелла.

Брайс Митчелл globallookpress.com

На этот раз бойцам предстоит встретиться в рамках борцовской схватки на турнире Hype Brazil 11 марта. Их ответный поединок станет главным событием вечера.

Ранее бойцы дрались друг с другом в UFC в апреле прошлого года. Тогда Митчелл проиграл удушающим приемом во втором раунде, после чего покинул топ-15 в полулегком весе.

С тех пор Силва потерпел поражение техническим нокаутом от Диего Лопеса, но затем выиграл по очкам у Арнольда Аллена. Митчелл перешел в легчайший вес, где одолел единогласным решением судей Саида Нурмагомедова.