Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт рассказал, при каких обстоятельствах может состояться бой с Шоном О’Мэлли.

Коди Гарбрандт globallookpress.com

«RAF проделала потрясающую работу. Аудитория, шоу, таланты, которых они привлекают, действительно, способствуют популяризации борьбы. Их шоу потрясающие, если вы еще не смотрели.

Думаю, вы все видели, как Арман Царукян в прошлые выходные завирусился в медиа. Это здорово. Чтобы оставаться активными, нам часто приходится месяцами и даже годами обходиться без боев.

Я уже давно пытаюсь договориться о бое с О’Мэлли. Надеюсь, он согласится на борцовскую схватку, потому что уже довольно давно он отказывается от боя в UFC. Мы пытались договориться. Так что да, борьба будет интересным вариантом»

Напомним, что Гарбрандт проведет бой на турнире UFC 326 в эти выходные. Его соперником станет представитель Китая Сяо Лонг.