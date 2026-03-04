По информации инсайдера UFC Espanol Жаклин Энрикес, стало известно, что титульный поединок Ислама Махачева и Майкла Моралеса в полусреднем весе в разработке на турнире UFC 330 12 июля.

Ислам Махачев globallookpress.com

Россиянин ранее уже подтвердил информацию о своем отсутствии в карде Белого дома, запланированного на 14 июня.

Напомним, что Махачев в последний раз дрался в ноябре прошлого года. Тогда дагестанец победил единогласным решением судей Джека Маддалену, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Моралес сейчас занимает третью строчку в рейтинге категории до 77 кг. Эквадорец в предыдущем бою нокаутировал в первом раунде Шона Брэди. До этого аналогичным образом одолел Гилберта Бернса.