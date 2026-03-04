Шестой номер рейтинга полусреднего веса UFC Шон Брэди намерен нанести Хоакину Бакли первое поражение в промоушене сабмишеном.

Шон Брэди против Леона Эдвардса globallookpress.com

«На бумаге это бой ударника против борца. Бакли недавно уже проиграл из-за борьбы, а я проиграл из-за ударов, так что посмотрим, кто кого одолеет. Я в предвкушении.

Для меня главное повалить соперника и душить его или бить, пока рефери не остановит бой. Я не думаю, что Камару Усман может заставить соперника сдаться. Не помню, когда в его послужном списке был такой случай.

А вот я любитель доминировать. Я могу заставить сдаться кого угодно. Бакли в UFC еще ни разу не задушили, и я хочу стать первым, кто это сделает»

Бой Брэди и Бакли пройдет 11 апреля в Лас-Вегасе. Оба подходят к очной встрече после поражений в предыдущих поединках.