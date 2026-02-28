Чемпион легкого веса UFC Илия Топурия рассказал, что думает о боксерских навыках популярного американского блогера Джейка Пола.

Илия Топурия globallookpress.com

«Что я в тебе уважаю, так это твой настрой. У тебя отличный настрой, ты всегда выкладываешься на полную и любишь преодолевать трудности. На самом деле, если бы я сравнивал тебя с другими стримерами, я бы сказал, что ты лучший из них. Но если говорить о величайших боксерах, то я бы никогда не включил тебя в этот список. У меня есть свое мнение, и я говорю: как боксер, ты полный отстой. На мой взгляд, ты не очень хорошо боксируешь. Ты боксер среднего уровня, и для меня это повод для уважения. Я тебя уважаю»

Ранее Джейк Пол высмеял гонорары Илии Топурии в UFC, а также предложил ему провести спарринг.