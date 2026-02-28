Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон уверен в легкой победе в потенциальном поединке с Бо Никалом.

Колби Ковингтон
Колби Ковингтон globallookpress.com

«Если это лучшее, что UFC могут предложить, то так тому и быть.  Это отличный бой.  Как он может мне навредить?  Бо не повалит меня и не сможет удерживать.  Он не умеет бить, боится бить и боится получить в лицо.  Его тело выглядит, как пуховое одеяло.  Если ударить его в корпус, он упадет.  Его нокаутировал голландский грэпплер.  Так что Никал слабак.  Это был бы легкий бой»

Никал в предыдущем поединке выиграл нокаутом у Родолфо Виейры.  До этого Бо проиграл досрочно Рейнье Де Риддеру, потерпев первое поражение в ММА.