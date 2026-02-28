Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон уверен в легкой победе в потенциальном поединке с Бо Никалом.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Если это лучшее, что UFC могут предложить, то так тому и быть. Это отличный бой. Как он может мне навредить? Бо не повалит меня и не сможет удерживать. Он не умеет бить, боится бить и боится получить в лицо. Его тело выглядит, как пуховое одеяло. Если ударить его в корпус, он упадет. Его нокаутировал голландский грэпплер. Так что Никал слабак. Это был бы легкий бой»

Никал в предыдущем поединке выиграл нокаутом у Родолфо Виейры. До этого Бо проиграл досрочно Рейнье Де Риддеру, потерпев первое поражение в ММА.