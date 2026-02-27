Спортивный промоутер Турки Аль аш-Шейх анонсировал следующий поединок с участием Александра Усика.  Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе 23 мая подерется против кикбоксера Рико Верхувена.

Александр Усик
Александр Усик globallookpress.com

Бой состоится в Гизе, в Египте.  На кону будет стоять титул WBC, принадлежащий Усику.  Напомним, что украинец ранее не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге за 24 поединка.

В предыдущем из них он нокаутировал в реванше Даниэля Дюбуа в пятом раунде.  Верхувен в прошлом году провел по одному бою в боксе и кикбоксинге, выиграв каждый из них.

Рико ранее был доминирующим чемпионом в тяжелом весе в промоушене GLORY.  В конце прошлого года голландец вел переговоры о подписании контракта с UFC, но не договорился из-за финансовых разногласий.