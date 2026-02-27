Популярный американский блогер Джейк Пол назвал доходы действующего чемпиона UFC Илии Топурии смехотворными.

Джейк Пол globallookpress.com

«Ты ничего не можешь сделать. Ты зарабатываешь, наверное, 2 миллиона долларов за бой, а Дана Уайт только что заплатил Конору Бенну 15 миллионов за контракт с его новой боксерской лигой. Топурии платят столько же, сколько новичку в НФЛ. Разница между мной и вами в том, что ваша ценность основана на восприятии. Вам нужно это продать. Вам нужно сказать своим поклонникам, сколько вы зарабатываете, потому что вам нужно восполнить то, чего вам не хватает внутри»

Джейк Пол за свой последний поединок по боксу против Энтони Джошуа заработал около 90 млн долларов. И это несмотря на поражение нокаутом в пятом раунде.