Непобежденный американский боксер Теренс Кроуфорд не верит в подлинность результата боя Майка Тайсона против Джейка Пола.

Майк Тайсон и Джейк Пол globallookpress.com

«Думаю, все было срежиссировано. Я никогда не видел, чтобы Тайсон кусал перчатки, и ему стоило огромных усилий не ударить Пола. Майка не должно было там быть.

Вообще не должно было быть в этом поединке. Есть и другие способы заработать. Я думаю, что с его связями и всем прочим люди могли бы найти для него подходящую должность, чтобы он заработал немного денег»

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола состоялся в ноябре 2024 года. Поединок продлился все 8 раундов и завершился победой молодого блогера единогласным решением судей.