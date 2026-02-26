Топовый легковес UFC Пэдди Пимблетт заявил о готовности провести летом бой со вторым номером рейтинга дивизиона Арманом Царукяном.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Я готов сразиться с кем угодно. Какое бы имя мне ни прислали в контракте, я подпишу его и буду драться с этим человеком. Но я вернусь летом. Просто дайте мне знать, когда и где, и я буду готов. У меня нет никаких травм. Я готов драться не с победителем, а с проигравшим в бою Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра. Я буду драться даже с Арманом Царукяном, если вы этого захотите. Мне все равно. Я сражусь с кем угодно»

На UFC 324 Пимблетт проиграл единогласным решением судей Джастину Гейджи в бою за временный титул в легком весе. По окончании поединка англичанин опустился с пятой на шестую строчку в рейтинге дивизиона.