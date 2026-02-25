Экс-претендент на временный титул UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс подерется в следующем поединке против восходящей звезды дивизиона Джоша Хокита.

Кертис Блейдс globallookpress.com

Их бой пополнил кард номерного турнира UFC 327, запланированного на 11 апреля. Кертис подходит к этому противостоянию в статусе четвертого номера рейтинга дивизиона.

В предыдущем поединке американец победил раздельным решением судей представителя России Ризвана Куниева. Его очередной соперник Хокит ранее провел в UFC только два поединка.

При этом в обоих из них он победил нокаутом уже в первом раунде. Сначала финишировал Макса Гимениса, а затем и Дензела Фримена на недавнем турнире UFC 324 в январе.

В своей профессиональной карьере Джош еще не потерпел ни единого поражения. В его активе 8 выигранных поединков, 5 из которых нокаутом.