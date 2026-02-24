Чемпион среднего веса UFC Хамзат Чимаев не заслужил бой за титул в полутяжелом дивизионе, по мнению Шона Стрикленда.

Шон Стрикленд (справа) globallookpress.com

«Этот парень просто клоун. Хотите поговорить о клоуне? Он один раз выступил в среднем весе и теперь переходит в более легкую весовую категорию? Вот что он делает — переходит в более легкую весовую категорию. Сейчас в полутяжелом весе все очень мягкотелые.

И вот Чимаев такой: я собираюсь сразиться с Иржи Прохазкой за второй пояс. Ты выбираешь очень простой путь. Ты не двукратный чемпион. Ты один раз завоевал пояс. Если UFC удовлетворит эту просьбу, это будет клоунское шоу, и я надеюсь, что они этого не сделают. Надеюсь, UFC пошлет Чимаева куда подальше. Так будет правильно. Он не заслуживает боя за второй пояс»

Также Стрикленд бросил Чимаеву вызов на поединок в среднем весе после победы нокаутом над Энтони Эрнандесом в минувшие выходные.