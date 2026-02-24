Именитый боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне промоутер чемпиона WBC в полусреднем весе Райана Гарсии, высказался о приоритетных поединках своего подопечного.

Оскар Де Ла Хойя globallookpress.com

«На самом деле, я бы хотел увидеть второй бой с Девином Хэйни. Это будет грандиозное противостояние. Более масштабное, чем в первый раз. Хотим ли мы провести реванш с Роландо Ромеро? Это возможно. Я имею в виду, что возможно все. Ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой. В этом и заключается суть бокса. Райан отлично выступил, он на вершине мира, у него есть титул чемпиона мира, за ним охотятся, все хотят с ним сразиться. Так что теперь есть из кого выбирать»

В минувшие выходные Гарсия победил Марио Барриоса единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по линии WBC.