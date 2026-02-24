Именитый боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне промоутер чемпиона WBC в полусреднем весе Райана Гарсии, высказался о приоритетных поединках своего подопечного.

«На самом деле, я бы хотел увидеть второй бой с Девином Хэйни.  Это будет грандиозное противостояние.  Более масштабное, чем в первый раз.  Хотим ли мы провести реванш с Роландо Ромеро?  Это возможно.  Я имею в виду, что возможно все.  Ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой.  В этом и заключается суть бокса.  Райан отлично выступил, он на вершине мира, у него есть титул чемпиона мира, за ним охотятся, все хотят с ним сразиться.  Так что теперь есть из кого выбирать»

В минувшие выходные Гарсия победил Марио Барриоса единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по линии WBC.