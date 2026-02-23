Четвертый номер рейтинга среднего веса UFC Энтони Эрнандес назвал ошибку, которая привела его к досрочному поражению в поединке с экс-чемпионом дивизиона Шоном Стриклендом в минувшие выходные.

Энтони Эрнандес
Энтони Эрнандес globallookpress.com

«Я думал, все идет хорошо.  После двух раундов у нас был счет 1:1.  Потом я сглупил, подставился под удар коленом в центре октагона.

Ничего страшного.  Я вернусь к тренировкам и буду стараться еще лучше.  Вы видели, что случилось, когда я проиграл в прошлый раз.  Я сделал большой прыжок вверх.  Так что пора возвращаться к работе»

До поражения Стрикленду Энтони выиграл 8 боев подряд.  Три из четырех предыдущих побед были досрочными.  При этом сам Эрнандес все свои три поражения в карьере потерпел нокаутом.