Четвертый номер рейтинга среднего веса UFC Энтони Эрнандес назвал ошибку, которая привела его к досрочному поражению в поединке с экс-чемпионом дивизиона Шоном Стриклендом в минувшие выходные.

Энтони Эрнандес globallookpress.com

«Я думал, все идет хорошо. После двух раундов у нас был счет 1:1. Потом я сглупил, подставился под удар коленом в центре октагона.

Ничего страшного. Я вернусь к тренировкам и буду стараться еще лучше. Вы видели, что случилось, когда я проиграл в прошлый раз. Я сделал большой прыжок вверх. Так что пора возвращаться к работе»

До поражения Стрикленду Энтони выиграл 8 боев подряд. Три из четырех предыдущих побед были досрочными. При этом сам Эрнандес все свои три поражения в карьере потерпел нокаутом.