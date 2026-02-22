Бывший претендент на титул UFC в легком весе Ренато Мойкано 4 апреля на турнире UFC Vegas 115 встретится с представителем Шотландии Крисом Дунканом.

Ренато Мойкано globallookpress.com

Данный поединок станет главным событием вечера ивента и пройдет в формате пяти раундов. Мойкано подошел к очередному противостоянию после двух поражений.

В июне прошлого года он уступил единогласным решением судей Бенеилу Дариушу. До этого в январе проиграл удушающим приемом в первом раунде Исламу Махачеву в титульном противостоянии.

Сейчас Мойкано занимает десятую строчку в рейтинге легкого веса UFC. Дункан не входит в топ-15. При этом шотландец выиграл 4 предыдущих поединка, 3 победы на данном отрезке были досрочными.