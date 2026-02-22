Именитый ирландский боец Конор Макгрегор проанализировал победу Шона Стрикленда над Энтони Эрнандесом на турнире UFC в Хьюстоне и рассказал, за счет чего американцу удалось выиграть.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Шон Стрикленд великолепен. Ничто, кроме многочасовых спаррингов, не даст вам такого результата. Просто приходите и тренируйтесь каждый день, и вуаля.

Если вы спаррингуете в большой группе, чередуя раунды, и делаете это небрежно, неаккуратно и некрасиво, то это все равно хорошая подготовка к тому, чтобы стать чемпионом мира в нашей игре»

Стрикленд прервал серию Эрнандеса из восьми побед подряд в среднем весе UFC. Шон выиграл поединок техническим нокаутом, получил бонус за лучшее выступление вечера и вызвал на бой действующего чемпиона дивизиона Хамзата Чимаева.