Всемирная боксерская организация WBO приняла решение лишить представителя Казахстана Жанибека Алимханулы чемпионского пояса в среднем весе.

Жанибек Алимханулы globallookpress.com

Напомним, что в конце прошлого года боец провалил допинг-тест. Накануне объединительного поединка с Эрисланди Ларой проба показала присутствие запрещенного вещества мельдония.

В связи с этим, Жанибек получил дисквалификацию на один год. Ранее боксер не потерпел ни единого поражения в своей карьере, выиграв все предыдущие 17 поединков.

В последнем из них в апреле 2025 года Алимханулы нокаутировал Анауэля Нгамиссенге в пятом раунде. До этого он аналогичным образом одолел и Андрея Михайловича.