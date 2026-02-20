Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка может снова подраться за титул в категории до 93 кг 11 апреля на турнире UFC 327, на этот раз против Карлоса Олберга.

Иржи Прохазка (слева) globallookpress.com

Бойцы оспорят вакантный пояс в том случае, если Алекс Перейра в ближайшее время перейдет в тяжелый вес. Ранее появились слухи, что бразилец проведет очередной поединок против Сирила Гана.

В полутяжелом весе другие бойцы кроме Прохазки и Олберга в качестве претендентов на титул не рассматриваются. Иржи занимает вторую строчку в рейтинге.

Ранее он одержал 2 досрочные победы над Раунтри и Хиллом. Олберг идет третьим в рейтинге. На его счету 9 выигранных поединков кряду в UFC.