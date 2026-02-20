Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра ведет переговоры о поединке за временный титул в категории до 120 кг против Сирила Гана. Их бой в разработке на турнире UFC 328 9 мая.

Алекс Перейра globallookpress.com

На данный момент основной титул принадлежит Тому Аспиналлу. Британец в поединке в октябре с Сирилом Ганом получил тычок в глаз, а встречу в итоге признали несостоявшейся.

Перейра в ноябре нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева в реванше, после чего высказался о желании подраться за титул в тяжелой весовой категории.

Напомним, что бразилец ранее завоевал в UFC два пояса в среднем и полутяжелом дивизионах. Ган ранее был обладателем временного титула в тяжелом весе.