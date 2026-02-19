Бывший чемпион UFC средней весовой категории Шон Стрикленд заявил, что нокаутирует Энтони Эрнандеса на турнире в Хьюстоне, который состоится в ночь с 21 на 22 февраля.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Я никогда особо не занимался грэпплингом. Но на тренировках в последнее время я больше борюсь, чем бью, так что мне просто нужно набраться сил, чтобы продержаться пять раундов. Обычно Эрнандес валит соперников на пол и ломает их, но я не из тех, кого ломают. Думаю, мы будем бороться в партере. Меня не так-то просто повалить, и мне все равно, повалили меня или нет. У нас будет затяжной бой в партере, а потом я нокаутирую его в четвертом или пятом раунде»

Стрикленд в последнем поединке в январе прошлого года уступил единогласным решением судей Дрикусу Дю Плесси. До этого он одолел по очкам Пауло Косту.