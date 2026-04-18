В рамках турнира UFC Canada 19 апреля в Виннипеге состоится поединок Гилберта Бернса и Майка Мэллота в полусреднем весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Бернс — Мэллот с коэффициентом для ставки за 2.10.

Гилберт Бернс

Турнирное положение: Гилберт Бернс занимает 11-ю строчку в рейтинге полусреднего веса. На пике карьеры он был претендентом на титул. Сейчас же переживает глубочайший кризис.

Последние бои: У Бернса четыре поражения подряд. В мае 2025-го проиграл нокаутом Майклу Моралесу в первом раунде. До этого уступил решением Шону Брэди, досрочно Джеку Маддалене и также решением Белалу Мухаммаду. Последняя победа датируется апрелем 2023-го, когда он задушил Нила Мэгни и чуть ранее перебил Хорхе Масвидаля.

Состояние бойца: Гилберт всегда славился элитным джиу-джитсу — из 22-х побед в ММА 9 сабмишенами. Но в 39 лет он потерял скорость и выносливость. В последних боях Бернс не успевал за молодыми соперниками. Кажется, что сейчас он выходит в октагон больше за гонораром, чем за победами.

Майк Мэллот

Турнирное положение: Майк Мэллот не входит в рейтинг, но идет на серии из трех выигрышей кряду. 34-летний канадец дерется дома и имеет шанс ворваться в топ-15 после победы над таким громким именем.

Последние бои: Мэллот выиграл три последних боя. В октябре 2025-го одолел решением Кевина Холлэнда — провел три раунда и не дал сопернику ничего сделать. До этого в мае 2025-го нокаутировал Чарли Радтке во втором раунде, а в ноябре 2024-го победил решением Тревина Джайлса. Единственное поражение в UFC от Нила Мэгни в январе 2024-го, где он уступил нокаутом в третьем раунде.

Состояние бойца: Мэллот универсальный боец с хорошей борьбой и точными ударами. Он умеет работать как первым номером, так и на контратаках. В бою с Холлэндом показал, что может выдержать три раунда с опасным ударником и не пропустить лишнего.

Мэллот находится в расцвете сил и будет максимально агрессивен перед своими болельщиками.

Статистика для ставок

Бернс проиграл 4 последних боя подряд, 2 из них досрочно

Мэллот выиграл 3 последних боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Майку Мэллоту. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.19, тогда как на успех Гилберта Бернса предлагают сделать ставку за 4.95.

Прогноз: Бернс последние два года проигрывал всем, кто моложе и активнее. А его последние поражения и вовсе были нокаутами от Моралеса и Маддалены. Мэллот будет давить и не давать бразильцу дышать. Но ввиду отсутствия ударной мощи, как у тех же Моралеса и Маддалены, вряд ли выиграет нокаутом.

Ставка: Победа Майка Мэллота по очкам за 2.10.