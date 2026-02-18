Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо вернется на ринг на турнире в Лас-Вегасе 18 апреля. Его соперником станет россиянин Руслан Проводников.

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

Встреча носит выставочный характер и состоится в рамках лимита полусреднего дивизиона. Мэнни в последний раз выходил на ринг летом прошлого года в титульном поединке за пояс WBC в категории до 67 кг.

Его бой с Маррио Барриосом продлился все 12 раундов и был оценен вничью. Напомним, что Мэнни единственный боксер, которому ранее удалось стать чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

Проводников в последний раз также выходил на ринг в прошлом году. Россиянин на домашнем турнире в Красноярке одолел Хосе Луиса Кастильо.