Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBC Марио Барриос дал прогноз на свой бой с Райаном Гарсией в эти выходные.

Райан Гарсия globallookpress.com

«Я знаю, что, опираясь на весь свой опыт, я подхожу к этому бою во всеоружии. Я дрался с «Танком», который очень взрывной и быстрый, с Пакьяо, очень неуклюжим, единственным в своем роде. С Турманом, который отлично двигается и сильно бьет. Так что да, я просто хочу использовать все, что помогло мне дойти до этого момента, чтобы обеспечить себе успешную защиту титула в одностороннем«

В предыдущем поединке Барриос не смог победить Мэнни Пакьяо. Их бой завершился вничью, при этом Маррио сохранил статус чемпиона WBC. Гарсия свой последний бой и вовсе разгромно проиграл по очкам Роландо Ромеро.