Экс-чемпионка UFC в женском легчайшем весе Аманда Нуньес рассчитывает подраться с Кайлой Харрисон на турнире в Белом доме.

Аманда Нуньес и Кайла Харрисон
Аманда Нуньес и Кайла Харрисон globallookpress.com

«У нее есть полгода на восстановление и возможность дать обратную связь UFC.  Я видела, что Кайла уже вернулась в зал, и это меня очень радует.  Я желаю ей скорейшего выздоровления и всего наилучшего, потому что хочу подраться с ней.  Я хочу, чтобы она восстановилась, как можно быстрее.  Теперь все зависит от нее, чтобы этот бой состоялся, может быть, даже в Белом доме.  Думаю, это было бы идеально.  И я буду готова к этому турниру»

Бой Нуньес и Харрисон изначально был запланирован на турнире UFC 324.  Однако Кайла получила травма шеи и снялась с поединка.