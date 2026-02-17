Именитый британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри объяснил, почему ему не интересны титульные бои с Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа globallookpress.com

«У вас есть чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли, который скоро сразится с Даниэлем Дюбуа.  Но эти ребята пока малоизвестны.  Им нужно продолжать набираться опыта.

Не забывайте, что я в боксе уже 20 лет, а они всего 20 минут.  Чтобы выйти на более высокий уровень и стать известными, им нужно продолжать драться и заявлять о себе.  Я мог бы провести бой с кем-либо из них в прошлом году.

Я мог бы провести его хоть 10 минут назад.  Все эти бои легко организовать, потому как все хотят сразиться с "Цыганским королем", но я могу драться с кем угодно», — добавил в завершении Тайсон.