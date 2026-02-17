Именитый британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри объяснил, почему ему не интересны титульные бои с Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

«У вас есть чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли, который скоро сразится с Даниэлем Дюбуа. Но эти ребята пока малоизвестны. Им нужно продолжать набираться опыта.

Не забывайте, что я в боксе уже 20 лет, а они всего 20 минут. Чтобы выйти на более высокий уровень и стать известными, им нужно продолжать драться и заявлять о себе. Я мог бы провести бой с кем-либо из них в прошлом году.

Я мог бы провести его хоть 10 минут назад. Все эти бои легко организовать, потому как все хотят сразиться с "Цыганским королем", но я могу драться с кем угодно», — добавил в завершении Тайсон.