Журналист и инсайдер Альваро Кольменеро раскрыл планы UFC, анонсировав у себя в соцсетях титульный поединок в весе до 77 кг.
По его словам, чемпион полусредней весовой категории Ислам Махачев проведет первую защиту титула против представителя Ирландии Иэна Гэрри. Их поединок точно не состоится на турнире в Белом доме.
С большей долей вероятности, он пройдет на следующем номерном ивенте летом. Гэрри на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.
В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Белала Мухаммада, экс-чемпиона категории. До этого аналогичным образом ирландец победил Карлоса Пратеса.