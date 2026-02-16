Журналист и инсайдер Альваро Кольменеро раскрыл планы UFC, анонсировав у себя в соцсетях титульный поединок в весе до 77 кг.

Иэн Гэрри (слева) globallookpress.com

По его словам, чемпион полусредней весовой категории Ислам Махачев проведет первую защиту титула против представителя Ирландии Иэна Гэрри. Их поединок точно не состоится на турнире в Белом доме.

С большей долей вероятности, он пройдет на следующем номерном ивенте летом. Гэрри на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Белала Мухаммада, экс-чемпиона категории. До этого аналогичным образом ирландец победил Карлоса Пратеса.