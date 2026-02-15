Менеджер Александра Волкова прокомментировал ситуацию с увольнением последнего соперника россиянина Жаилтона Алмейды из UFC.

Александр Волков globallookpress.com

«Никому не интересно смотреть на то, как боец выходит в октагон только с одним планом — обнимать соперника на полу и больше ничего не делать. Алмейда сам приложил руку к увольнению из UFC»

В ночь с 7 на 8 февраля Жаилтон Алмейда вышел на турнире UFC в Лас-Вегасе на коротком уведомлении в рамках тяжелого веса в поединке с Ризваном Куниевым. В итоге бразилец потерпел второе поражение подряд, уступив единогласным решением.

До этого Алмейда проиграл Александру Волкову раздельным вердиктом. После двух поражений UFC принял решение уволить Жаилтона из организации. На момент расторжения контракта Алмейда занимал восьмую строчку в рейтинге тяжеловесов.