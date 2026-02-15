Легендарный боец ММА Даниэль Кормье ответил чемпиону WBO Шакуру Стивенсону на его слова о том, что бокс лучше UFC.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Таких масштабных боев, как раньше, больше нет. Я хочу, чтобы это был бокс 70-х, 80-х и 90-х. Если бы я занимался боксом, то хотел бы, чтобы это был бокс той эпохи и того времени.

Современный бокс — это не совсем то, чем я хотел бы заниматься, и не то, чем он был раньше, потому что сейчас просто не хватает звезд, чтобы устраивать большие бои.

Не хватает крупных событий, которые заставили бы нас вернуться в те времена, когда дрался Мухаммед Али, или когда дрался Майк Тайсон, или когда были "Четыре короля" и они все дрались друг с другом.

Я говорю даже о тех временах, когда чемпионом в тяжелом весе был Леннокс Льюис. Даже о братьях Кличко. Тогда все было по-другому. Эти бои привлекали больше внимания, они были масштабнее», — отметил Кормье.