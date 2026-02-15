Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон допустил вероятность своего выступления на турнире в Белом доме.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Я вел переговоры с UFC о бое в Белом доме. Вы все знаете, это то, что я хочу. Это был бы самый крупный бой в моей жизни. Драться на южной лужайке перед президентом было бы величайшей честью в моей карьере. Я бы очень хотел сразиться с Пэдди Пимблеттом. Он проявлял интерес к тому, чтобы перейти в полусреднюю категорию»

Ковингтон в последний раз дрался на турнире UFC в Тампе в декабре 2024 года, где он уступил Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего на счету «Хаоса» 17 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Сейчас американский боец занимает 14-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.