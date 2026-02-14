Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA в полулегком весе в 1980-х годах Барри Макгиган считает, что Тайсон Фьюри в свои 37 лет больше никогда не вернется на вершину.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Я бы не советовал Тайсону проводить третий бой с Усиком. В предыдущих поединках Александр доказал, что у него есть ответы на все вопросы Фьюри. На данном этапе своей карьеры Фьюри мало чем может удивить, и ему нужно сначала доказать самому себе, что он достойный соперник.

Впрочем, Тайсон должен победить Махмудова в следующем бою. У Арсланбека слишком прямолинейный стиль, и он будет уязвим для правой руки Фьюри. В защиту Тайсона скажу, что он всегда был честен с самим собой. Он прекрасно понимает, что ни один вид спорта не раскрывает правду, как бокс»

Фьюри в свои 37 лет в январе объявил о возобновлении карьеры после двух проигрышей Усику. Всего в активе «Цыганского короля» 34 победы, 2 поражения и одна ничья.