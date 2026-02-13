В UFC объявили об увольнении очередного бойца в тяжелом весе. В число освобожденных от контракта вошел представитель Нигерии Мохаммед Усман, брат экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана.

Мохаммед Усман globallookpress.com

В конце прошлого африканец был уличен в применении допинга накануне встречи против Вальтера Уокера, вследствие чего его отстранили от выступлений на 18 месяцев.

Усман-младший провел в организации 6 поединков. В его активе 4 выигрыша и 2 поражения. В последний раз он выходил в октагон летом прошлого года.

Тогда Мохаммед одолел единогласным решением судей представителя Египта Хамди Абдельвахаба. Напомним, что днем ранее из UFC также был уволен восьмой номер рейтинга тяжелого дивизиона Жаилтон Алмейда.