Спортивный промоутер Эдди Хирн не уверен, что бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа вернется на ринг.

«Нет никаких гарантий, что он снова выйдет на ринг. В то же время я надеюсь, что Энтони это сделает, потому как бокс именно то, что он любит и чем хочет заниматься. Он тренировался, но пока не готов вернуться и еще какое-то время точно не будет готов»

В конце прошлого года Джошуа нокаутировал в выставочном поединке американского блогера Джейка Пола. Далее Энтони отправился в отпуск в Африку и вместе с друзьями попал в автокатастрофу.

В результате ДТП выжил только сам Джошуа. После происшествия появились слухи, что британец завершил карьеру, однако официального заявления от боксера еще не было.