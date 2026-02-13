Майкл Биспинг высоко оценил вероятность титульного боя Иэна Гэрри и Ислама Махачева в полусреднем весе UFC ввиду того, как уверенно в последнее время выступал ирландец.

Иэн Гэрри
Иэн Гэрри globallookpress.com

«Состоится ли бой между Иэном Гарри и Исламом Махачевым?  Вполне возможно.  Иэн Гарри номер один в мире, и на своем пути он одолел немало выдающихся соперников.

Он почти победил Шавката Рахмонова.  В бою с претендентом номер один Иэн продержался все пять раундов и почти добился сабмишна в пятом раунде.  С тех пор он вернулся и продолжает драться.

В прошлый раз он победил Белала Мухаммада, бывшего чемпиона.  А до этого одолел Карлоса Пратеса, одного из самых известных и популярных бойцов в полусреднем весе.

Когда Иэн столкнулся с сильнейшими бойцами дивизиона, с Джеффом Нилом, Карлосом Пратесом и Белалом Мухаммадом, вспомните, что он сделал?  Он выиграл все эти бои», — добавил в завершении Биспинг.