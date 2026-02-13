Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси считает, что Исраэль Адесанья зря принял поединок с восходящей звездой дивизиона Джо Пайфером.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

«Исраэль уже не входит в число лидеров рейтинга, но это захватывающий бой для болельщиков, и это говорит о его бойцовских качествах. Адесанья рискует своей репутацией, чтобы сразиться с подающим надежды парнем, с которым ему не стоит драться. Но Адесанья выходит драться и говорит: я хочу показать зрелищный бой. Это именно то, что нужно фанатам»

Бой Адесаньи и Пайфера состоится 28 марта в Вашингтоне. «Иззи» ранее потерпел 3 поражения подряд и опустился на шестую строчку в рейтинге. Пайфер идет 14-м в ростере средневесов UFC, а в последнем поединке он одолел сабмишном Абусупьяна Магомедова.