Топовый полусредневес UFC Хоакин Бакли не верит, что Шавкат Рахмонов когда-либо вернется в промоушен после травмы колена.

Хоакин Бакли globallookpress.com

«Они не только вычеркнули его из рейтинга, но и, возможно, избавятся от него, потому что он так давно не выходил на ринг. Уже почти два года. Я прямо сейчас предскажу: мы больше никогда не увидим Шавката в UFC.

Дело в том, что Рахмонов не из тех, кто создает контент. Тот же Колби Ковингтон не дает о себе забыть. Он остается на плаву и выступает по борьбе в RAF. Вам нужно делать все это, чтобы люди узнавали ваше имя.

Дойдет до того, что болельщики потеряют интерес к Шавкату. Они забудут о Рахмонове, я вам обещаю. Они просто забудут о нем, и угадайте, что сделает UFC дальше? Они отправят Рахмонова обратно в Казахстан», — добавил Бакли.