Топовый полусредневес UFC Хоакин Бакли не верит, что Шавкат Рахмонов когда-либо вернется в промоушен после травмы колена.
«Они не только вычеркнули его из рейтинга, но и, возможно, избавятся от него, потому что он так давно не выходил на ринг. Уже почти два года. Я прямо сейчас предскажу: мы больше никогда не увидим Шавката в UFC.
Дело в том, что Рахмонов не из тех, кто создает контент. Тот же Колби Ковингтон не дает о себе забыть. Он остается на плаву и выступает по борьбе в RAF. Вам нужно делать все это, чтобы люди узнавали ваше имя.
Дойдет до того, что болельщики потеряют интерес к Шавкату. Они забудут о Рахмонове, я вам обещаю. Они просто забудут о нем, и угадайте, что сделает UFC дальше? Они отправят Рахмонова обратно в Казахстан», — добавил Бакли.