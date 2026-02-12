Бывшая звезда Bellator Майкл Пейдж заявил о проблемах в отношениях с UFC. Британец недоволен соперником и статусом своего поединка на домашнем турнире в Лондоне, который пройдет 21 марта.

Майкл Пейдж globallookpress.com

«Что касается боя, то это не совсем то, чего я ожидал. Это не просто соперник, который находится чуть ниже меня по карьерной лестнице, но и человек, с которым я уже работал, я хорошо его знаю. Вообще, я приехал сюда ради громких имен. Не чувствую, что сейчас у меня хорошие отношения с UFC. Меня позиционируют как человека, который всегда будет выходить в клетку и ярко показывать себя, но при этом взяли и засунули в прелимы»

Пейдж идет в UFC на серии из двух побед над Джаредом Каннониром и Шарой Буллетом. Следующим его соперником станет соотечественник из Англии Сэм Паттерсон.