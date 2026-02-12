Хави Клемент, тренер чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии, дал смелый прогноз на поединок его подопечного против Джастина Гейджи.

Илия Топурия против Чарльза Оливейры globallookpress.com

«Я не скажу, что бой закончится через 30 секунд, минуту или две, но на 100 % он закончится в первом раунде и на 100 % в первом обмене ударами. Я на уверен, что, каким бы сильным ни был Джастин Гейджи, как бы сильно он ни хотел победить, когда Илия нанесет удар, он не сможет продолжить бой. И если ты вступишь в размен, с тобой случится то же, что и с Оливейрой. Чарльз пошел вперед, но оказался на земле. У Джастина есть несколько вредных привычек, которые я уже хорошо изучил, и они дорого ему обойдутся, если он проявит их в день боя»

Гейджи на UFC 324 завоевал временный титул, победив Пимблетта. Предварительно бой Джастина с Топурией в разработке на турнире в Белом доме в июне.