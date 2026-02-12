Хави Клемент, тренер чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии, дал смелый прогноз на поединок его подопечного против Джастина Гейджи.
«Я не скажу, что бой закончится через 30 секунд, минуту или две, но на 100 % он закончится в первом раунде и на 100 % в первом обмене ударами. Я на уверен, что, каким бы сильным ни был Джастин Гейджи, как бы сильно он ни хотел победить, когда Илия нанесет удар, он не сможет продолжить бой. И если ты вступишь в размен, с тобой случится то же, что и с Оливейрой. Чарльз пошел вперед, но оказался на земле. У Джастина есть несколько вредных привычек, которые я уже хорошо изучил, и они дорого ему обойдутся, если он проявит их в день боя»
Гейджи на UFC 324 завоевал временный титул, победив Пимблетта. Предварительно бой Джастина с Топурией в разработке на турнире в Белом доме в июне.