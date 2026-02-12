Восьмой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Жаилтон Алмейда был уволен из промоушена. В последний раз бразилец вышел в октагон в прошлые выходные на турнире в Лас-Вегасе.

Жаилтон Алмейда globallookpress.com

Жаилтон заменил травмированного Райана Спэнна на коротком уведомлении в поединке с Ризваном Куниевым и проиграл ему по итогам трех раундов единогласным решением судей.

До этого Алмейда уступил еще одному россиянину. В октябре на турнире в ОАЭ бразилец раздельным вердиктом проиграл Александру Волкову.

На данный момент Жаилтону 34 года. В UFC на счету латиноамериканца 8 выигранных поединков и 3 поражения. Семь побед Алмейды в промоушене были досрочными.