Звездный американский боксер Эррол Спенс, бывший тройной чемпион мира в полусреднем весе, назвал причину, по которой не принял вызов от Джермелла Чарло, сделав выбор в пользу поединка с Тимом Цзю.

«Сауль Альварес больше не чемпион, Теренс Кроуфорд ушел на пенсию, так за какой еще поединок Чарло получит большие деньги? Это единственная причина, по которой он вызвал меня на бой, потому что все знают, как прошел наш с ним спарринг. Его тренер знает, как прошел спарринг, все в зале знают, что было. Этот парень просто хочет заработать, и все»

Спенс в последний раз дрался летом 2023 года. Тогда он проиграл досрочно Теренсу Кроуфорду. Следующий бой Эррол должен провести летом этого года против Тима Цзю.