Бывший боец ММА Брендан Шауб, ныне спортивный комментатор, ведущий подкастов и аналитик, заявил, что тяжелый вес UFC сейчас переживает сильный спад.

Брендан Шауб globallookpress.com

«Тяжелый вес — это полный отстой. От того, что было раньше, осталась лишь оболочка. Раньше все было так круто. Вспомните Гран-при в тяжелом весе от PRIDE. Даже Bellator 10 лет назад был лучше, чем нынешний тяжелый вес в UFC.

Тогда был настоящий турнир на выбывание. Теперь от него осталась лишь оболочка, но так и должно быть. Если бы UFC подписал контракт с Рико Верхувеном, если бы они пришли к соглашению с Фрэнсисом Нганну, если бы они подписали контракт с Гейблом Стивсоном, это было бы интересно.

У Даны Уайта были разногласия с Фрэнсисом, но потом Дана сказал, что больше не общается с этими парнями, так что кто-то должен вмешаться и сказать: этот дивизион умирает, если уже не умер.

У вашего нынешнего чемпиона в тяжелом весе серьезная проблема со зрением. Он выбыл на 9 месяцев. Я знаю, что у Даны свои счеты с Фрэнсисом, но он, безусловно, самый ценный свободный агент»

Также Шауб добавил, как изменить ситуацию: «Если Уайт не хочет этим заниматься, пусть этим займутся Хантер Кэмпбелл и Мик Мейнард. Пусть они начнут вести переговоры с бойцами ради блага дивизиона», — подытожил свой монолог экс-боец.